الرئيسية/اقتصاد/ مساعدات أمريكية جديدة للسودان أبرز العناويناقتصاد منذ 4 دقائق 0 مساعدات أمريكية جديدة للسودان بقيمة 60 مليون دولار وفق صحيفة السوداني الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 4 دقائق 0

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