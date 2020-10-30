فوز الفيلم المصرى القصير “ستاشر”بالسعفة الذهبية لمهرجان كان

أعلن مهرجان كان السينمائى عن فوز الفيلم المصرى القصير “ستاشر” للمخرج سامح علاء، بجائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان فى دورته الـ73، وفقا لما أعلنه حساب المهرجان الرسمى عبر تويتر. ويعتبر الفيلم أول فيلم مصري يفوز بهذه الجائزة العريقة

وكان الفيلم المصرى القصير (ستاشر) للمخرج سامح علاء فاز بجائزة أفضل فيلم قصير من مهرجان موسكو السينمائى الدولى فى دورته الـ 42، التى انعقدت فى الفترة من 1- 8 أكتوبر الجارى، ويتناول الفيلم وفق موقع اليوم السابع قصة شاب عمره 16 عامًا تضطره الظروف إلى توديع حبيبته بشكل مغاير تماما وبلغت كلفة الفيلم200ألف جنيه مصري.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)