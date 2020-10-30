وزير الخارجية: تعرضنا لضغوط للتطبيع مع إسرائيل

أقر وزير الخارجية السوداني عمر قمر الدين بأن بلاده تعرضت لضغوط في الساعات الأخيرة في مفاوضاتها لرفع اسمها من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، مضيفا أن المهم هو أن السودان بات خارج تلك القائمة.

وشدد الوزير وفق الجزيرة نت على أن بلاده ضد سياسة المحاور رغم أنها لم تنجح بشكل كامل في الابتعاد عنها، مؤكدا على أن الخرطوم ستحتفظ بعلاقات جيدة مع كل دول العالم، بما فيها إسرائيل في حال قيام علاقات معها.

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وأكد الوزير السوداني أن اتفاق التطبيع مع إسرائيل “مبدئي وشفهي”، وأن إجازته النهائية مرتبطة بموافقة البرلمان، وأنه لا توجد بنود مكتوبة، وسيكتب الاتفاق لاحقا، وسيعرض على المجلس التشريعي ليوافق عليه أو يرفضه.

من جهته، اتهم تجمع المهنيين السودانيين الحكومة الانتقالية بتغييب متعمد للشفافية وبإخفاء الحقائق وخداع الشعب في مساعيها للتطبيع مع إسرائيل.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)