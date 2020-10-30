كورونا.. 82% من المرضى لديهم نقص في هذا الفيتامين

توصلت دراسة حديثة إلى أن 82% من مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين دخلوا المستشفى يعانون من نقص في فيتامين معين، فما هو؟ وما مستوياته الطبيعية؟ وهل تعاني من نقص فيه؟

وأجرى الدراسة وفق الجزيرة نت باحثون من إسبانيا، ومنهم خوسيه إل هيرنانديز من مستشفى ماركيز دي فالديسيا في إسبانيا، ونشرت في مجلة علم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي (The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism)، وشملت الدراسة 216 مريضا أدخلوا المستشفى للعلاج من كوفيد-19 في مارس الماضي ووجد الباحثون أن 82% من المرضى في المستشفى المصابين بكوفيد-19 كانوا يعانون من نقص “فيتامين دي” (Vitamin D) وقال الباحثون في الدراسة إن دور فيتامين “دي” في مرضى كوفيد-19 هو موضوع نقاش، وإنهم هدفوا إلى تقييم فيتامين “دي” لدى المرضى عبر فحص مستويات مصل “25-هيدروكسي فيتامين دي” (25- hydroxyvitamin D) لدى المرضى في المستشفى المصابين بكوفيد-19، ولتحليل التأثير المحتمل لحالة فيتامين “دي” على شدة المرض.

Advertisements

واعتمد الباحثون تعريف نقص فيتامين “دي” بأنه عندما تكون مستويات 25-هيدروكسي فيتامين دي أقل من 20 نانوغراما/ملليلتر وتم العثور على نقص فيتامين “دي” في 82.2% من حالات كوفيد-19 مقارنة بـ47.2% من المجموعة المقارنة لأشخاص غير مصابين بالمرض، ولوحظ أن هذا النقص أكثر انتشارا لدى الرجال منه لدى النساء.

وهذا يعني أن الأشخاص الذين يعانون أكثر من كوفيد-19 ودخلوا المستشفى هم أكثر عرضة لأن يكون لديهم نقص فيتامين “دي”، بمقدار الضعف مقارنة بالأشخاص غير المصابين ولكن لم يتوصل الباحثون إلى وجود صلة بين شدة خطورة المرض ومستويات فيتامين “دي”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)