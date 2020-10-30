اشاد الاتحاد العام لاصحاب العمل السوداني بالجهود المشتركة التي بُذلت لافتتاح المعابر الحدودية مع دولة جنوب السودان وتدشين منطقة كوستي الحرة واستئناف حركة الملاحة النهرية مع الجنوب . وقال المهندس هاشم صلاح حسن مطر رئيس الاتحاد في تصريح وفق (سونا) ان تدشين المناطق الحرة وافتتاح المعابر بين البلدين سوف يعمل على تحريك وإستئناف التعاون والنشاط التجاري بين السودان ودولة جنوب السودان بما يعظم من اقتصاديات البلدين وتنمية المجتمعات المحلية . ودعا الى اهمية وجود بنيات تحتية حديثة واكمال النواحي الفنية لكل شركاء النشاط التجاري من الاجهزة الاقتصادية المختلفة لتسريع وتسهيل عمليات التبادلات التجارية. Advertisements واشار مطر الى الفوائد الكبرى لاستئناف حركة الملاحة النهرية مع دولة جنوب السودان وتدشين منطقة كوستي الحرة . وعبر عن تطلعاته فى ان تستقطب منطقة كوستي الحرة رؤوس اموال ومستثمرين لاقامة مشروعات صناعية من خلال منح الميزات التحفيزية المشجعة لافتا الى اهمية تهيئة البيئة الاستثمارية والبنيات التحتية والفنية المطلوبة لتحقيق الاهداف الكلية التي تعود بالنفع الاقتصاد الوطني . الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إتحاد اصحاب العمل: فوائد كبري لإستئناف الملاحة النهرية وفتح المعابر مع الجنوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.