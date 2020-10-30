(32) اصابة جديدة بكورونا دون تسجيل حالات وفاة

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية عن تسجيل 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليومي الاربعاء والخميس دون تسجيل حالات وفاة حيث سجلت الحالات الجديدة 28 حالة في الخرطوم وحالة واحدة في كل من الجزيرة والنيل الأبيض والبحر الأحمر والقضارف واشارت الوزارة وفق تقريرها تراكميا الذى اطلعت عليه أخبار الخليج 365 الي 27581 اصابة 13528 حالة تعافي الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )

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