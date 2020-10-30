شاهد بالصور.. طالبة طب سودانية من هاوية إلى تشكيلية محترفة شهيرة على منصات التواصل

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لم تكن تعلم “دعاء سعد الدين” التي تدرس طب الأسنان باحدى الجامعات السودانية حالياً، أن هوايتها المفضلة التي تقضي فيها وقت فراغها ستحولها إلى شخصية شهيرة على منصات التواصل، و تتحول هوايتها إلى مشروع استثماري منتج يحقق لها عائداً مقدراً، يتهافت عليه المعجبين.
بدأت “دعاء” هواية الرسم كما تقول وفق صحيفة (السوداني) وهي طفلة، بقلم الرصاص الذي ظل صديقها الذي يرافقها طوال يومها، ترسم به كل ما تجذبها من أشياء حولها وفي بيئتها، ثم طورت من قدراتها عن طريق الانترنت دون أن تلتحق بمعهد أو يساعدها أحد، لتصبح تشكيلية محترفة، تبدع في الرسم على المصنوعات الجلدية، و اللوحات الجدارية ورسم الشخصيات، حتى ذاع صيتها و وصلت أعمالها إلى خارج السودان.
وتبدع “دعاء” حاليا في الرسم على المصنوعات الجلدية لكُبرى المتاجر، والتي أصبحت الطلبات تنهال عليها بشكل كبير من قبل الزبائن.
وفي سؤال لـ (السوداني) عن لوحة في الذاكرة، قالت “دعاء” كانت لإحدى صديقاتها التي فقدت والدها وهي في سنٍ مبكرة، فلم تجد صورة تجمعه بها، فجمعتهما الفنانة “دعاء” في صورة واحدة وهو يعانقها، وكانت لوحة مُعبرة مفاجئة لصديقتها التي ما أن رأتها لم تتوقف عن البكاء.
وتنحدر التشكيلية “دعاء سعد الدين محمد علي” 19عاماً، من محلية دنقلا منطقة القولد “سلقي” شمالي السودان، تدرس حاليا بالسنة الرابعة طب أسنان.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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