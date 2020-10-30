وصول منتخب السودان للشباب لمطار جومو كينياتا

وصلت بعثة المنتخب السوداني لكرة القدم تحت سن 20 سنة الى العاصمة الكينية نيروبي الجمعة ووجدت البعثة إستقبالا حافلا بمطار جومو كينياتا بنيروبي وسيخوض منتخب السودان للشباب مباراتين بنيروبي أمام نظيره الكيني وذلك يومي 2 و 5 نوفمبر المقبل.

من جانبه عبَّر الفاتح محمد أحمد حجير، القائم بأعمال السفارة، عن سروره وسعادته الكبيرة بوصول بعثة المنتخب الشاب لنيروبي، وقال “في إطار التسهيلات لمعسكر منتخبنا الوطني للشباب عقدنا إجتماعا مع الإتحاد الكيني لكرة القدم قبل وصول البعثة وذلك لوضع اللمسات الأخيرة للمعسكر ، ونتمنى أن يكون معسكرا يساعد الجهاز الفني واللاعبين، تحقيق نتائج طيبة بتصفيات إقليم سيكافا القارية”.

و أضاف وفق ( سونا) ” كينيا أنسب بلد يمكن أن يستفيد منه منتخبنا الوطني للشباب، وذلك لجودة الجو، وأتمنى أن تكون المباريات الودية التي سوف يخوضها ضد المنتخب الكيني خير إعداد له لتصفيات إقليم سيكافا، ونتمنى أن نقوم بواجبنا الوطني تجاه البعثة على أكمل وجه” .

وأعلن منير لهباب المدير الفني للمنتخب برنامجه لمحطة الإعداد الخارجية الأولى، والذي سيبدأ اليوم، على أن يتدرب حصتين غدا السبت ، صباحا وعصرا، قبل أن يخوض الودية الأولى أمام كينيا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)