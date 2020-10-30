الرئيسية/أخبار/ أنصار حزب الأمة ينظمون وقفة احتجاجية ضد التطبيع أخبار منذ 34 دقيقة 0 نظم أنصار حزب الأمة القومي وقفة احتجاجية رافضة للتطبيع مع إسرائيل وفق الجزيرة – السودان

الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 34 دقيقة 0

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