رئيس قسم وافراد شرطة شرق النيل يخرجون في مسيرة إحتفالا ببيان الشرطة

رئيس قسم وافراد شرطة شرق النيل يخرجون في مسيرة ويطلقون الرصاص إحتفالا ببيان الشرطة ضد والي الخرطوم أيمن نمر وذلك وفق صحيفة صوت الامة الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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