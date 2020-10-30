كورونا يطال رئيس الكاف.. والحجر الصحي في القاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إصابة رئيسه أحمد أحمد، بفيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أنه عزل نفسه في فندق بالعاصمة المصرية قاهرة، الجمعة.
وكان أحمد أحمد، وهو أيضا نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في المغرب للمشاركة في مباراة كأس الكونفدرالية، الأحد، قبل أن تبدأ “أعراض إنفلونزا خفيفة” بالظهور عليه بعد عودته إلى مصر، الأربعاء.
وتم إبلاغ أحمد، وهو من مدغشقر، وفق اسكاى نيوز بنتيجة الفحص، الجمعة، ليؤكد أنه سيظل في العزل بالفندق لمدة 14 يوما على الأقل.
وكان أحمد قد أعلن الأربعاء، أنه سيخوض الانتخابات لولاية ثانية كرئيس للكاف، العام المقبل. واتضح أنه تم فحصه للكشف عن الفيروس المستجد في نفس اليوم الذي أصدر فيه الإعلان.
يذكر أنه ثبتت أيضا إصابة رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو بـ”كوفيد-19″، في وقت سابق من هذا الأسبوع بسويسرا.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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