والي ولاية الجزيرة يؤكد إستمرار العملية التعليمية بجميع المدارس

أعلن دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة في تعميم صحفي الجمعة إستمرار العملية التعليمية بجميع مدارس الولاية، وقال إن كل من لدية مشكلة يجب أن يتخذ الأساليب القانونية والرسمية ولا يزج بالطلاب والعملية التعليمية في صراعات هم ليسوا طرفا فيها.

واستعرض الوالي وفق ( سونا) التجاذبات التي حدثت بين مكونات الحاضنة السياسية بسبب إعفاء مدير عام وزارة التربية والتعليم، مبينا ان مجموعة رفضت القرار ولم تتبع الطرق الديمقراطية متخذة أساليب القوة والإعتصام والإضراب لفرض خياراتها وهو شكل من أشكال التعبير لها الحق فيه لكن ليس من حقها التدخل في العمل التنفيذي وأعلن والي الجزيرة إستمرار الجلوس مع قوى إعلان الحرية والتغيير لإستقرار العملية التعليمية ومعالجة الأزمة بصورة جذرية .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)