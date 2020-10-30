بيان متشائم للصليب الاحمر بشأن نقص الاغذية بالمجتمعات المحلية بالسودان

اصدرت اللجنة الدولية للصليب الاحمر بيانا صحفيا عقب اختتام نائب رئيس اللجنة زيارة رسمية للسودان قالت فيه ان عوامل عدة تضافرت لتفاقم من ازمات ومشاكل السودان وحاجته للعون الانساني و شكلت تهديدًا لصحة مئات الآلاف من السكان الذين يعانون أصلًا ويلات النزاع والعنف منذ عقود.
وقال البيان الصادر الجمعة وفق ( سونا) ان واحدًا من كل أربعة سودانيين يواجه حاليًا نقصًا في الأغذية مع ارتفاع الأسعار وفي ظل موجات الجفاف والفيضانات التي دمرت قدرة السكان علي الزراعة.
وأشار نائب رئيس اللجنة “جيل كاربونييه”، في ختام زيارته إلى الاسودان الأسبوع الجاري، إلى أن المجتمعات المحلية التي نجت من سنوات الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور تعصف بها الآن عدة أزمات متزامنة، فوطأة أعمال العنف المتفرقة وتغير المناخ والانهيار الاقتصادي وجائحة كوفيد-19 تجبر المزيد من السكان على الاعتماد على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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