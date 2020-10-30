ناطق باسم نتنياهو: دول عربية ستنضم للتطبيع واجتماعات مع السودان

كشف مسؤول إسرائيلي عن اقتراب دول عربية أخرى من التوقيع على اتفاقيات تطبيع جديدة، دون أن يحددها، وذلك بعد أن امتدح مسؤول أمريكي رفيع الدور الإماراتي في تسهيل هذه العمليات وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان: “إن دولا عربية أخرى ستنضم قريبا لمسيرة السلام مع إسرائيل”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية “مكان” عن جندلمان، القول وفق صحيفة القدس العربي إن اتفاق التطبيع الأخير مع السودان هو “الخطوة الأولى” نحو إقامة علاقات ثنائية وكشف بأن وفودا إسرائيلية وسودانية ستلتقي في المستقبل القريب لبحث التعاون في مجالات عديدة، زاعما بأن هناك مصالح للسودان تكمن في تحسين أوضاعه الاقتصادية، من وراء الاتفاق.

وكان وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، قال إن عددا من الدول العربية يمكن أن توقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل بعد الانتخابات الأمريكية وقبل أسبوع أعلن من خلال بيان ثلاثي مشترك أصدره البيت الأبيض، عن اتفاق تطبيع علاقات جديد بين السودان وإسرائيل، لتلحق السودان عاصمة “اللاءات العربية” بركب كل من الإمارات التي افتتحت طريق التطبيع، وبالبحرين.

وفي هذا السياق، كان المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، آفي بركوفتش، والذي ساهم بشكل كبير في إبرام اتفاقات التطبيع العربية الأخيرة مع إسرائيل، قال للإذاعة العبرية إن الطاقم الأمريكي للمفاوضات السياسية في الشرق الأوسط، يُجري محادثات مع “نحو عشر دول إضافية في العالم العربي بخصوص تطبيع العلاقات مع إسرائيل”.

وكشف أن المحادثات عميقة ومفصلة جدًا وتجري في هذا الشأن، وقال: “جميعها تعزز الهدف”، مضيفا: “السؤال هو ليس هل يمكن، وإنما فقط مسألة تتعلق بالتوقيت”.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)