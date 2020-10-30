سلبية فحص كورونا الخاص بالبرهان

قال بيان صادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي ان الإختبار المعملي لفحص الكورونا الذي أُجري لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اثبت سلبية النتيجة وذلك بعد أسبوع من مخالطة سيادته بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا. وفق ( سونا) الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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