اطمان الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي على صحة السياسي صديق يوسف. وقال البرهان في تغريدة له على تويتر وفق ( سونا) “خلال الاسبوع المنصرم قمت بزيارة اجتماعية للعم صديق يوسف القائد السياسي المخضرم بغرض الاطمئنان على صحته ووجدته بصحة جيدة وحضور كامل ينضح بحب الوطن . امنياتي له بدوام العافية”. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر البرهان يطمئن على صحة صديق يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.