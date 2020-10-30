عاجل.. سلبية نتيجة فحص كورونا لرئيس مجلس السيادة

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الجمعة 30 أكتوبر 2020
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متابعات - اخبار الخليج 365
أعلن مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أن رئيس المجلس الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أجرى اختبارًا لفحص فيروس "كورونا"، وثبتت سلبية النتيجة.
وأشار المجلس، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن البرهان أجرى الفحص بعد أسبوع من مخالطته بعض من ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا".
وكان حزب "الأمة القومي"، قد أكد إصابة رئيسه الصادق المهدي بفيروس "كورونا"، كما أعلن مجلس الوزراء السوداني، إصابة كل من الشيخ الخضر، كبير مستشاري رئيس الوزراء، وعلي بخيت، مدير مكتب رئيس الوزراء، ومحمد الفاتح زين العابدين، محافظ بنك السودان، بالفيروس التاجي.
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