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الفيفا يكشف عن اجتماع حاسم لازمة المريخ

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Waddah 0 تبليغ

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تسلم الامين العام للاتحاد السوداني لكرة القدم خطابا من المسؤول الاول عن ادارة حوكمة الاتحادات الاعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، مشيراً فيه إلى خطاب الاتحاد السابق بتاريخ 19 أكتوبر الحالي والمتعلق بقضية نادي المريخ الخرطوم،

وطالب الخطاب الممهور بتوقيع رولف تانر وفق صحيفة السودانى مده بالبريد الالكتروني الخاص بكل عضو من أعضاء مجلس الادارة وأن يتم اخطارهم بعقد اجتماع معه عبر تقنية الاتصال عن بعد، يوم الاثنين القادم، على ان يتم تحديد موعد الاجتماع في زمن اقصاه الجمعة.

يشار الى ان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم انفاتينو، بعث بتهنئة لرئيس اتحاد الكرة كمال شداد، هنأ من خلالها فريق المريخ على الفوز ببطولة الدوري الممتاز معتبرا ذلك بانه جاء بعد عمل وجهد كبير، وحيا رئيس الفيفا الاتحاد السوداني على الاعمال التي يقوم بها.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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