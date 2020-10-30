حاز مشروع فيلم “وداعا جوليا” للمخرج السوداني محمد كردفاني على جائزة أفضل مشروع في مرحلة التطوير بمهرجان الجونة بقيمة 15 ألف دولار أمريكي، وشهادة منصة الجونة السينمائية وجائزة “نيو سينشري” بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي وجائزة ضمان توزيع من “ماد سوليوشنز” و”إرجو ميديا فينتشرز” بقيمة 30 ألف دولار أمريكي وجائزة “سباركل” بقيمة 10 آلاف دولار أمريكي وجائزة “منتورشيب” المقدمة من IEFTA. وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر “وداعا جوليا” للسوداني محمد كردفاني يفوز بجائزة مهرجان “الجونة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.