إصابة قيادات بحزب الأمة وأفراد من عائلة الإمام بـ(كورونا)

أعلنت زينب الصادق المهدي، عن إصابة القيادي بحزب الأمة القومي اللواء فضل الله برمة، ومدير المكتب السياسي بالحزب محمد المهدي حسن بـ(كورونا) بعد مخالطة الإمام الصادق المهدي.
كما كشفت زينب في منشور لها على موقع (فيسبوك) وفق صحيفة السوداني، عن إصابة عدد كبير من أفراد الأسرة والعاملين في البيت، بعد أن تم فحص المخالطين للإمام، من ضمنهم: “أم سلمة الصادق، عبد الرحمن الصادق، بشرى الصادق، الصادق الصديق وإسماعيل بشرى”، معتبرة ذلك امتحاناً كبيراً،
وطمأنت زينب كل من سأل وأشفق على الإمام الصادق، شاكرة من سأل وكفّر وكتب، معبرةًوعن امتنانها لأقلام استنكرت لغة الكره والدعاء، مؤيدين للإمام ومنتقدين لآرائه مخالفين لنهجه.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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