هلال الابيض يجدد تعاقده مع الغزال

أمن نادي هلال الابيض استمرارية لاعبه مهند الطاهر بشعار النادي وذلك عقب تجديد التعاقد معه لمدة موسم آخر وذلك في حضور نائب رئيس النادي مجاهد عباس وبمعية عدد من الاداريين بالنادي، كما كسب الفريق وفق صحيفة السوداني توقيع نجمه السابق ومهاجم حي العرب بورتسودان ماهر عثمان لمدة موسمين وذلك بحضور نجمي الفريق حسن كوكو تنقا وشمس الدين علي وعبر اللاعبان عن سعادتهما للتجديد لفريق كبير يقاتل في عدة جبهات داخلية وخارجية ومواصلة رحلة العطاء والتميز رفقة ازرق شيكان مؤكدان بانه بيتهما الكبير. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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