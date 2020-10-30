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الكشف عن معلومات تخص كوادر النظام السابق بجهاز الدولة

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كشف عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان، الرئيس المناوب للجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد عن حصول اللجنة على ملفات مهمة جداً للنظام السابق.

وقال الفكي في مؤتمر للجنة أمس بحسب صحيفة آخر لحظة، ان الملفات تتعلق بمعلومات حول كوادر النظام السابق داخل جهاز الدولة، ستساعد اللجنة فى أعمالها وأدائها، معرباً عن أسفه للأخطاء التى صاحبت قرارات اللجنة، وقال : نقدم إعتذارنا بكل شجاعة عن تلك الأخطاء.

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وقطع الفكي بأن تفكيك نظام الـ30 من يونيو هو المشروع المعادل لاستعادة الوطن بأكمله من أيدي الذين أخذوا هذا الوطن فى ليلة الإنقلاب المشؤوم لافتاً إلى أن اللجنة بصدد مراجعة عمل لجنة التخلص من مؤسسات القطاع العام والتي تمكنت عصابة الـ30 من يونيو من الإستيلاء على عدد من المؤسسات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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