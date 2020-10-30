الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

توقيف فتاتين أثناء ركض أحد الأجانب خلفهما

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

تمكنت شرطة محلية الخرطوم من القبض على فتاتين أثناء ركض أحد الأجانب خلفهما، وبتوقيف الشرطة للأجنبي أفاد بأن الفتاتين دخلا شقته وقامتا بسرقة بعض محتويات الشقة.

 

Advertisements

وقامت الشرطة على إثر ذلك باقتياد الفتاتين قسم الشرطة وتدوين بلاغ بتهمة ممارسة السرقة في مواجهتهما تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر توقيف فتاتين أثناء ركض أحد الأجانب خلفهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا