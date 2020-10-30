توقيف فتاتين أثناء ركض أحد الأجانب خلفهما

تمكنت شرطة محلية الخرطوم من القبض على فتاتين أثناء ركض أحد الأجانب خلفهما، وبتوقيف الشرطة للأجنبي أفاد بأن الفتاتين دخلا شقته وقامتا بسرقة بعض محتويات الشقة.
وقامت الشرطة على إثر ذلك باقتياد الفتاتين قسم الشرطة وتدوين بلاغ بتهمة ممارسة السرقة في مواجهتهما تمهيداً لتقديمهما للمحاكمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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