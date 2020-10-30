تمكنت مباحث شرطة حلفا الجديدة بالتنسيق مع مباحث نهر عطبرة من استرداد عربة تابعة للسلطة القضائية بحلفا الجديدة، تخص قاضي محكمة جنايات حلفا تمت سرقتها من أمام منزله بحي الموظفين قبل شهر من الآن.
حيث عثرت شرطة نهر عطبرة على العربة داخل غابة غرب جبل دمياط، مغطاة بكمية من الحشائش والأشجار، واتضح فيما بعد بأنها مدون بشأنها بلاغ بشرطة حلفا، حيث تم الاتصال بجهة الاختصاص وتم ابتعاث تيم لنهر عطبرة ولمدينة حلفا.
واتضح بحسب صحيفة الدار، بأنها تخص قاضي بمحكمة حلفا وأنها سرقت من أمام منزله، وتم رد العربة للشاكي، بعد أن دونت الشرطة الحادث ضد مجهول.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر استرداد عربة مسروقة من أمام منزل قاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.