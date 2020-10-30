الارشيف / اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

استرداد عربة مسروقة من أمام منزل قاضي

0 نشر
Noy 0 تبليغ

Advertisements

 

تمكنت مباحث شرطة حلفا الجديدة بالتنسيق مع مباحث نهر عطبرة من استرداد عربة تابعة للسلطة القضائية بحلفا الجديدة، تخص قاضي محكمة جنايات حلفا تمت سرقتها من أمام منزله بحي الموظفين قبل شهر من الآن.

 

حيث عثرت شرطة نهر عطبرة على العربة داخل غابة غرب جبل دمياط، مغطاة بكمية من الحشائش والأشجار، واتضح فيما بعد بأنها مدون بشأنها بلاغ بشرطة حلفا، حيث تم الاتصال بجهة الاختصاص وتم ابتعاث تيم لنهر عطبرة ولمدينة حلفا.

Advertisements

 

واتضح بحسب صحيفة الدار، بأنها تخص قاضي بمحكمة حلفا وأنها سرقت من أمام منزله، وتم رد العربة للشاكي، بعد أن دونت الشرطة الحادث ضد مجهول.

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استرداد عربة مسروقة من أمام منزل قاضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا