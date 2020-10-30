استرداد عربة مسروقة من أمام منزل قاضي

تمكنت مباحث شرطة حلفا الجديدة بالتنسيق مع مباحث نهر عطبرة من استرداد عربة تابعة للسلطة القضائية بحلفا الجديدة، تخص قاضي محكمة جنايات حلفا تمت سرقتها من أمام منزله بحي الموظفين قبل شهر من الآن.

حيث عثرت شرطة نهر عطبرة على العربة داخل غابة غرب جبل دمياط، مغطاة بكمية من الحشائش والأشجار، واتضح فيما بعد بأنها مدون بشأنها بلاغ بشرطة حلفا، حيث تم الاتصال بجهة الاختصاص وتم ابتعاث تيم لنهر عطبرة ولمدينة حلفا.

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واتضح بحسب صحيفة الدار، بأنها تخص قاضي بمحكمة حلفا وأنها سرقت من أمام منزله، وتم رد العربة للشاكي، بعد أن دونت الشرطة الحادث ضد مجهول.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)