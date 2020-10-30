مفاجأة.. أختفاء ثلاجة مليئة بالدجاج واللحوم الحمراء من أمام بقالة

تفاجأ صاحب بقالة بمدينة حلفا الجديدة بإختفاء ثلاجة مليئة بالدجاج والسجوق واللحوم من أمام بقالته بشارع الدكاترة بمدينة حلفا الجديدة، ودون صاحب البقالة بلاغاً بالسرقة لدى شرطة حلفا.

وأفاد في ملخص بلاغه بأن مجهولاً تمكن من سرقة ثلاجة من أمام بقالته ليلاً، وأن الثلاجة تحتوي على أكثر من (50) دجاجة وسجوق ولحوم مفرومة، وأنه تفاجأ بالسرقة عندما جاء إلى بقالته باكراً.

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وبحسب صحيفة الدار، على ضوء البلاغ تحت المادة 174 من القانون الجنائي والمتعلقة بالسرقة دون بلاغ في مواجهة مجهول، وشرعت الشرطة في البحث عن المتهم السارق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)