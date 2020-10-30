حادثة غريبة.. التحقيق حول مواطن وُجد مقتولاً داخل نادي يقود إلى آخر مشنوقاً داخل زاوية

تحقق الشرطة حول البلاغ المدون تحت المادة 130 من القانون الجنائي القتل العمد وذلك بعد العثور على جثة مواطن مقتولاً داخل نادي مشاهدة بحي سلبونا بولاية البحر الأحمر.

عليه تم اخطار الشرطة التي سارعت إلى موقع الجريمة برفقة تيم مسرح الحادث للقيام بالعمل الفني على الجثة من تأمين المكان ورفع البصمات وعمل الرسم الكروكي وبواسطة الأورنيك الجنائي نقلت الجثة للمشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

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وبحسب صحيفة الدار، تم العثور على جهاز موبايل وحذاء ورقم وطني بالقرب من الجثة وبالبحث عن صاحبهم عثر عليه مشنوقاً داخل زاوية وبحوزته سكين وبها آثار دماء، نقلت الجثة أيضاً للمشرحة ودون بلاغ بالحادثة تحت المواد 130 و51 إجراءات جاري التحري.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)