عاجل.. البرهان يستقبل وزيرة الدفاع بجمهورية جنوب السودان

الجمعة 30 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 استقبل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة بمكتبه صباح اليوم وفد جمهورية جنوب السودان برئاسة وزيرة الدفاع وشؤون قدامى المحاربين إنجلينا جيني تيني بحضور اللواء الركن يس إبراهيم يس وزير الدفاع.

وضم الوفد كلا من وزراء الخارجية والداخلية ورئيس الأركان ومفتش عام الشرطة ومديري الجمارك والأمن والمخابرات والإستخبارات بدولة جنوب السودان . وأعربت وزيرة الدفاع خلال اللقاء عن شكرها وتقديرها لحكومة السودان لما وجدته من تعاون وتفاهم حول القضايا المشتركة من خلال إجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان وما صاحبها من إتفاق للتعاون في المجال الدفاعي بين البلدين الشقيقين، مضيفة أن الزيارة حققت أغراضها.

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