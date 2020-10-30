عاجل.. والي شرق دارفور يقف علي أوضاع المواطنين بمحلية بحر العرب

الجمعة 30 أكتوبر 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 دعا والي شرق دارفور دكتور محمد عيسي عليو، الي ضرورة التعاون والتكاتف بين كافة مكونات الولاية لدعم وارساء عملية السلام والمحافظة على الامن .

وأكد الوالي خلال مخاطبته مواطني محلية بحر العرب ،ضمن زياراته الي محليات الولاية برفقة لجنة الامن ، اهمية تنظيم حركة الرعاة في هذا الموسم وذلك تعزيزا للصلات والعلاقات الاجتماعية الشعبية التي تربط بين الرعاة ومواطني دولة جنوب السودان ، اضافة الى تطوير الحركة التجارية بين الجانبين . Advertisements وتطرق عليو الي الخدمات الاساسية والسبل المتخذة للاصلاح الادارى ، مبشرا المواطنين بقيام مخيمات رعوية متكاملة تشمل جميع الخدمات للرعاة والمزارعين. من جانبه اشار المدير العام لوزارة المالية جودة الساير مسبل ، الى وجود ظاهرة تهريب السلع الاستراتيجية والاستهلاكية عبر بوابة محليتي بحرالعرب وابوجابرة ، داعيا لجان المقاومة والحرية والتغيير بالمحليتين بضرورة تفعيل العملية الرقابية بقفل منافذ التلاعب بقوت المواطنين منعا لعملية تهريب السلع الإستهلاكية والغذائية التي يحتاج اليها المواطنون.

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