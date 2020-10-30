ملحن حياته في خطر

عقب التدهور المريع والحرج للحالة الصحية للمغني والملحن الذي صار نحيلاً كالهيكل العظمي، اضطرت أسرته للذهاب به لمستشفى ومكوثه بها لعدة أيام، وكانت المفاجأة في قرار الطبيب الإخصائي بأن نصحهم أن حياة ابنهم الملحن في خطر، لأن (كبده) قد بدأ في التليف، وإذا لم يتوقف عن إدمان تناول الكحول سيقضي على ما تبقى من حياته في القريب العاجل.

عازفون وموسيقيون يعرفون الملحن جيداً بحسب صحيفة المواكب، قالوا أن لا أمل في شفائه بسبب عدم قدرته على الإقلاع عن “الشراب”.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)