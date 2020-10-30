عقب التدهور المريع والحرج للحالة الصحية للمغني والملحن الذي صار نحيلاً كالهيكل العظمي، اضطرت أسرته للذهاب به لمستشفى ومكوثه بها لعدة أيام، وكانت المفاجأة في قرار الطبيب الإخصائي بأن نصحهم أن حياة ابنهم الملحن في خطر، لأن (كبده) قد بدأ في التليف، وإذا لم يتوقف عن إدمان تناول الكحول سيقضي على ما تبقى من حياته في القريب العاجل.
عازفون وموسيقيون يعرفون الملحن جيداً بحسب صحيفة المواكب، قالوا أن لا أمل في شفائه بسبب عدم قدرته على الإقلاع عن “الشراب”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ملحن حياته في خطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.