مطرب شاب “مثير للجدل” يعتزل الغناء

أقدم مطرب شاب مثير للجدل اشتهر بترديد الأغاني الهابطة، وينحدر من أحد الأحياء العريقة بمدينة بحري، على اتخاذ قراراً بإعتزال الغناء في بيوت الأفراح، ولجأ المغني إلى العمل في مجال صيانة وبيع السيارات المستعملة، مع أحد أقربائيه.
وعلمت مصادر بحسب صحيفة المواكب، أن أصدقاء المطرب جاولوا ممارسة ضغوط شديدة عليه، وتذكيره بالأيام الخوالي لإثنائيه عن قراره، لكن يبدو أن مسؤولية (الزوجة الجديدة) ووالدته وإخوانه اليتامى، وقفت حائلاً وسداً منيعاً بينه وبين الرجوع للغناء.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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