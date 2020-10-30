الزكاة بشرق دافور تتكفل بمشروعات محفزة لتعليم الرحل

أكد أمين الزكاة بولاية شرق دافور الأستاذ آدم مختار إدريس، اهتمام أمانته بتعليم الرحل معلناً عن مبادرة لدعم المعلمين والمعلمات الراغبين للعمل في قطاع تعليم الرحل بمشروعات كبيرة ومحفزة. Advertisements وأبان مختار خلال زيارته لمحلية بحر العرب ومخاطبته أهالي المنطقة بحسب (سونا)، أن أي معلم يمكث مع الرحل خلال العام الدراسي سيتم تمليكه 5 أبقار أو 30 رأس ماعز حسب خياره مؤكداً تبني الديوان بدعم كامل لأعاشة داخليات مدارس الرحل في الولاية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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