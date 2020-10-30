بلاغ في مواجهة رجل قتل صديقه بطلق ناري

تحقق نيابة الخرطوم في وقائع البلاغ المفتوح تحت المادة 130 من القانون الجنائي، وذلك على إثر وفاة مواطن بطلق ناري من قبل صديقه، الذي إدعى أنه كان يقوم (بالهظار) مع صديقه بالمسدس وانطلقت منه طلقة أدت إلى مقتل صديقه، وأنه قام بمحاولة إسعافه إلى عدة مستشفيات إلا أنه توفى أخيراً.
وبحسب صحيفة الدار، اتخذت الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل الجثمان إلى المشرحة لتحديد أسباب الوفاة، وألقت الشرطة القبض على المتهم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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