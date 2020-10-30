قال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية محمد زكريا، إن المسألة المالية تشكل تحدياً كبيراً ليس فقط لتنفيذ اتفاق السلام، بل على مجمل الفترة الانتقالية. Advertisements وأوضح أن شمولية الاتفاق تجعل من مؤتمر المانحين مدخلاً حقيقياً لتوفير الموارد التي تسهم بشكل فعال في عملية تحسين الوضع الاقتصادي. وأكد زكريا بحسب صحيفة السوداني، أن اتفاق السلام جاء ليعضد الخطط وتصحيح الوضع الاقتصادي، لأن السلام يُسكت صوت البندقية ويؤدي لتوفير الميزانيات التي كانت توجه للحرب وإعداد الجيوش، مما يسهم في توجيه تلك الموارد للإعمار. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر (الثورية): الموارد المالية تشكل تحدياً كبيراً لتنفيذ اتفاق السلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.