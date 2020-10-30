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المهدي يدلي بإفاداته في أحداث “فض الاعتصام”

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خضع رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي للاستجواب أمام اللجنة المُستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المُسلّحة، برئاسة نبيل أديب كشاهد في أحداث فض الاعتصام .

وعلمت مصادر أن المهدي حضر إلى مقر اللجنة للإدلاء بإفاداته حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة الذي حدث في الثالث من يونيو 2019، ولم تحدد المصادر التأكيد على وجه الدقة زمان مثول الإمام أمام اللجنة.

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وطبقاً للمصادر فإن المهدي خضع للتحقيق بعد ثلاثة استدعاءات من قبل اللجنة التي كلفته بالحضور لأكثر من مرة.
وكشفت المصادر بحسب صحيفة السوداني، عن استدعاء آخر لأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري، من قبل اللجنة للإدلاء بإفاداته حول فض الاعتصام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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