إنتاج (9) كيلو ذهب في جبل عامر خلال أسبوعين

كشفت مصادر موثوقة عن إنتاج (9) كيلو ذهب بواسطة الحكومة في منطقة جبل عامر بولاية شمال دارفور، من خلال تشغيل مصنعي معالجة مخلفات التعدين بالمنطقة اللذين كانا مملوكين لشركة الجنيد قبل أن تسلم مربع (15) بشمال دارفور للحكومة.

وقالت المصادر أمس، إن فريقاً فنياً من وزارة المعادن سيعمل على تشغيل المصنعين بعد أن تسلمت الحكومة المربع من شركة الجنيد أمس الأول.

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وتوقعت المصادر بحسب صحيفة الصيحة، إنتاج كميات كبيرة من الذهب بواسطة وزارة المعادن بعد استلام المربع وإعادة تشغيل المصنعين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)