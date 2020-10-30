تحطم “طائرة رش” ومقتل مدير وقاية النباتات

تحطمت طائرة رش بمحلية أبو جبيهة – 2 كلم شرق مدينة أبوجبيهة – صباح أمس أثناء عملها في مكافحة طيور الزرزور. Advertisements وعلمت مصادر أنه كان على متن الطائرة مدير وقاية النباتات بمحلية أبوجبيهة، جار النبي ضو البيت طوقان، الذي توفى في الحادث، وأصيب كابتن الطائرة مجتبى ربيع يوسف بجروح خطيرة ونُقل إلى مستشفى الأبيض للعلاج، وبحسب صحيفة الصيحة، سيوارى جثمان مدير الوقاية الثرى بمدينة الأبيض حيث مسكنه. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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