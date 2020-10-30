زوجة تضع السم لزوجها في “زجاجة بارد”

أسعف زوج في العقد الرابع من العمر، إلى إحدى المستشفيات الخاصة بالخرطوم، وذلك على إثر إصابته بالتسمم ليتم إدخاله لعملية غسيل للكلى مما أدى إلى تحسن حالته الصحية.

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وتعود وقائع هذه الحادثة بحسب صحيفة الدار، إلى خلافاً نشب بين الزوج وزوجته بسبب رغبته في الزواج، قامت على إثره الزوجة بوضع السم لزوجها في زجاجة بارد، وبعد تناول الزوج للبارد شعر بالآلام أدت إلى نقله من ولاية شمال كردفان إلى العاصمة لتلقي العلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)