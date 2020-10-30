عاجل.. المهدي يدلي بإفاداته في أحداث فض الاعتصام

الجمعة 30 أكتوبر 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

خضع رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي للاستجواب أمام اللجنة المُستقلة للتحقيق في أحداث فض اعتصام القيادة العامة للقوات المُسلّحة، برئاسة نبيل اديب كشاهد في أحداث فض الاعتصام .



وقالت مواقع محلية أن المهدي حضر إلى مقر اللجنة للإدلاء بإفاداته حول أحداث فض اعتصام القيادة العامة الذي حدث في الثالث من يونيو 2019.

ولم تحدد المواقع التأكيد على وجه الدقة زمان مثول الإمام أمام اللجنة . وبحسب المواقع فإن المهدي خضع للتحقيق بعد ثلاثة استدعاءات من قبل اللجنة التي كلفته بالحضور لأكثر من مرة. وكشفت المواقع عن استدعاء آخر لأمين سر حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري من قبل اللجنة للإدلاء بإفاداته حول فض الاعتصام.