تعرض رجل أعمال شهير لأكبر عملية ابتزاز من قبل عدد من المتهمين من ضمنهم وكيل نيابة سابق، حيث قامت المجموعة بابتزاز رجل الأعمال بمبلغ 650 مليار جنيه سوداني.
وعندها تحرك رجل الأعمال للنيابة وقام بفتح بلاغ مع إبراز المستندات، حيث كلف رئيس القسم المتحري بإجراء التحريات، فيما ألقت شعبة مباحث الخرطوم شمال بالحس الأمني العالي القبض على المتهمين ومعهم وكيل نيابة سابق.
وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 176 ابتزاز، وجاري التحقيق معهم حول ملابسات البلاغ.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر ابتزاز رجل أعمال شهير والمباحث تلقي القبض على المتهمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.