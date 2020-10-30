ابتزاز رجل أعمال شهير والمباحث تلقي القبض على المتهمين

تعرض رجل أعمال شهير لأكبر عملية ابتزاز من قبل عدد من المتهمين من ضمنهم وكيل نيابة سابق، حيث قامت المجموعة بابتزاز رجل الأعمال بمبلغ 650 مليار جنيه سوداني.

وعندها تحرك رجل الأعمال للنيابة وقام بفتح بلاغ مع إبراز المستندات، حيث كلف رئيس القسم المتحري بإجراء التحريات، فيما ألقت شعبة مباحث الخرطوم شمال بالحس الأمني العالي القبض على المتهمين ومعهم وكيل نيابة سابق.

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وبحسب صحيفة الدار، تم تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المادة 176 ابتزاز، وجاري التحقيق معهم حول ملابسات البلاغ.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)