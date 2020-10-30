الخارجية تدين الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً أدانت فيه الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على المدنيين والمنشآت في المملكة العربية السعودية، وفيما يلي بحسب (سونا) نص البيان:-
تدين حكومة جمهورية السودان الهجمات التي تشنها المليشيات الحوثية على المدنيين والمنشآت في المملكة العربية السعودية، ومنها الهجوم بالمسيّرات على الرياض مساء ٢٨ أكتوبر الجاري، والذي أحبطته قوات دعم الشرعية في اليمن.
وإذ تمثل هذه الهجمات إنتهاكاً واضحاً للقوانين والأعراف الدولية، وحيث أن هذه الأعمال الإجرامية تعقد المساعي الحثيثة المبذولة لإقرار الأوضاع في اليمن بالفعل والحوار السياسي، فإن الحكومة تجدد إدانتها لتعديات المليشيات وجرائمها وللمنطلقات التي يصدر عنها سلوكها وتصرفاتها في إطار الصراع في اليمن وفيما يتعلق بمسؤولية بسط الأمن وإشاعة السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة.
إن حكومة السودان على قناعة بأن المملكة العربية السعودية قادرة على حماية أمنها وأراضيها من هجمات المسيَّرات والصواريخ البالستية التي تطلقها المليشيات، وأنها تسعى في نفس الوقت لإيجاد الحلول المناسبة للأوضاع في اليمن الشقيق، وتبذل الجهود لتحقيق أمنه واستقراره.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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