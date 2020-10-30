مصادر تكشف فساداً بنكياً لوزير الزراعة في النظام البائد

كشفت مصادر عن فتح حساب بنكي باسم وزير الزراعة بالحكومة المبادة، عبد الحليم إسماعيل المتعافي، متجاوزاً الإجراءات المالية والمحاسبية دون تصديقٍ من وزارة المالية.

وأشارت إلى أنّ المتعافي فتح في مايو 2009 حساباً بنكياً بالرقم”3390″ بالبنك الزراعي السوداني، من ميزانية وزارة الزراعة وباسم ”وزير الزراعة”، وبلغت جملة التغذيّات لهذا الحساب”308″ مليار و”80″ مليون و”378″ ألف جنيه، بما يعادل ”134″ مليون دولار أمريكي بحسب سعر الصرف آنذاك.

Advertisements

وأوضحت المصادر أنّ جملة الصرف من هذا الحساب حتى يونيو 2011، أيّ في عامين فقط ـ مبلغ ”306″ مليار، و”185″ مليون و”154″ ألف جنيه حوالي ”133″ مليون دولار أمريكي.

وكشفت المصادر بحسب صحيفة الديمقراطي، عن أنّ المتعافي قام بشراء آليات وتراكتورات وحفارات ومعدات زراعية باسم هذا الحساب ولكنها لا توجد على أرض الواقع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)