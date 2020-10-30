أبرز عناوين صحيفة أخبار الخليج 365:

رداً على بيان والي الخرطوم.. الشرطة: لم نُوقف مدير قسم شرطة شرق النيل والضابط الآخر عن العمل

لجنة إزالة التمكين: استرداد شركة شريان الشمال للطرق والسدود

لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة موظفين بسلطة الطيران المدني

الفكى : لاتوجد حراسات للجنة إزالة التمكين ولاتنفذ أوامر قبض

لجنة ازالة التمكين تسترد عقارات من المالكين لصالح حكومة السودان

أسرة واصدقاء غندور يهاجمون الحكومة وينتقدون النائب العام

توقع موجة ثانية أعنف من فيروس الكورونا و إغلاق البلاد

قرعة سيكافا تضع منتخب الشباب في مجموعة إثيوبيا وكينيا

للمرة الثانية وفد أمريكي يزور مشروع الجزيرة صحيفة السوداني: لجنة التفكيك تسترد لأول مرة أراضي وعقارات من أجانب بالخرطوم انسياب حركة المرور بكبكري المنشية عقب رفع الاعتصام تجمُّع المهنيين يُحذِّر من انفراد السُّلطة الانتقالية بقرار التطبيع

حميدتي : لا أعرف دوراً لقوش وليتني رفضت التغيير الثاني قرعة سيكافا تضع منتخب الشباب في مجموعة إثيوبيا وكينيا صحيفة آخر لحظة: سودانيون في إسرائيل يخشون إعادتهم قسرا إلى الخرطوم قيادة الشرطة تكذب والي الخرطوم اصابة المهدي ومحافظ المركزي وكبير مستشاري حمدوك بـ (كورونا) السفير البريطاني يؤيد رفع الدعم عن الوقود أسرة وأصدقاء غندور ينتقدون النائب العام

حملة ضخمة لمكافحة سرطان الثدي Advertisements صحيفة الوطن: الإعلان عن إصابة الصادق المهدي بفيروس كرونا تأجيل موعد وصول قيادات الجبهة الثورية محمد سيد أحمد الجاكومي:قوش لاعب اساسي في المشهد السياسي الحرية والتغيير تلوح بإسقاط الحكومة الانتقالية صحيفة أخبار اليوم: «أخبار اليوم» تستطلع سكرتير الإمام الصادق المهدي بعد إصابته بالكورونا. اصابة كبير مستشاري حمدوك ومدير مكتبه ومحافظ بنك السودان بكوفيد19. أرقام مخيفة في الموجة الثانية من الكورونا وعدد المصابين يقترب من الـ«50 مليون» حالة. الشرطة تفند بيان والي الخرطوم حول أحداث مسيرات 21 أكتوبر. تحطم طائرة رش بأبوجبيهة ومصرع مدير الوقاية ونجاة قائدها. حادث مؤلم بين شاحنتين بطريق التحدي يتسبب في مصرع اثنين.

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة اليوم الجمعة ٣٠ أكتوبر 2020م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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