لجنة ازالة التمكين تسترد عقارات من المالكين لصالح حكومة السودان

قال وجدى صالح عضو لجنة ازالة التمكين فى مؤتمر صحفى قبل قليل ان اللجنة
قامت باسترداد قطعة أرض من شركة المسيسبي – قطعة أرض رقم ٢٨، حي المطار مساحتها ٥ و٥٠٠ ألف متر من مرتضى جلال حسب الله
واسترداد عدد أسهم ٣٦ ألف سهم من شركة الرويان للحفريات وأعمال الري المحدودة.. هي شركة من واجهات النظام السابق و استرداد أسهم شركة نعمة للتمنية المحدودة
عدد ٥٠٠ من أحمد عباس من أسهم شركة نعمة لصالح وزارة المالية واسترداد أسهم شركة عابرين للاستيراد والتصدير المحدودة
٩٠٠ سهم بدر الدين أحمد بلوله
استرداد ١٠٠ سهم من شركة عابدين لصالِح وزارة المالية.
إلغاء اتفاقية المقر الموقعة مع منظمة العون الإنساني والتنمية وحذفها من سِجِل المنظمات.. واجهة من واجهات الحركة الإسلامية.
إلغاء اتفاقية المقر الموقعة مع منظمة الشباب العربي والأفريقي وحذفها من سِجِل المنظمات وأيلولة أصولها لصالِح وزارة المالية – واجهة لاستقطاب الدعم وتحويل الأموال.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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