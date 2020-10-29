الفكى : لاتوجد حراسات للجنة إزالة التمكين ولاتنفذ أوامر قبض

قال الرئيس المناوب للجنة إزالة التمكين”محمد الفكي” فى مؤتمر صحفى قبل قليل: لاتوجد حراسات للجنة إزالة التمكين ولاتنفذ أوامر قبض، وإنما تقوم بذلك شرطة السودان بأوامر من النيابة، نحن تقتصر مهمتنا بتقديم أوراق الاتهام فقط، وهي لجنة قانونية ونحرص على قانونيتها للحفاظ على حقوق المتهمين وحماية اللجنة نفسها. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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