لجنة إزالة التمكين تنهي خدمة موظفين بسلطة الطيران المدني

اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد قبل قليل فى مؤتمر صحفي قبل قليل عن إنهاء خدمة 56 موظفاً من منسوبي سلطة الطيران المدني. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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