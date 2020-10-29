اعلنت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد: فى مؤتمر صحفي قبل قليل بالمركز الإعلامي بالقصر الجمهوري عن استرداد شركة شريان الشمال للطرق والسدود، وشركة شريان الشمال للطاقة إلى وزارة المالية الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لجنة إزالة التمكين: استرداد شركة شريان الشمال للطرق والسدود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.