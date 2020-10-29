المنتخب الوطني يواجه نظيره الاثيوبي وديا بأديس ابابا

إكتملت الخميس ترتيبات اقامة مباراة السودان واثيوبيا الودية، ضمن استعدادات صقور الجديان لمواجهتي غانا في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات أمم افريقيا 2022. وتلقى الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA وفق ( سونا) خطاباً من نظيره الاثيوبي يؤكد قيام المباراة يوم 6 نوفمبر 2020، ويتوجه المنتخب الوطني إلى أديس ابابا في 4 نوفمبر 2020، بعد اقامة تجمع في الخرطوم يبدأ الجمعة 30 أكتوبر بفندق برازفيل بالخرطوم بحري. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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