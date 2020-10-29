الرئيسية/أخبار/ محمد الفكي: لجنة إزالة التمكين تتعرض لهجوم عنيف أخبار منذ 16 دقيقة 0 محمد الفكي: لجنة إزالة التمكين تتعرض لهجوم عنيف وهي معركة أعددنا أنفسنا لها جيداً وفق الجزيرة – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365) منذ 16 دقيقة 0

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