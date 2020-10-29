مناع يدعو لمُقاطعة “زين” بعد اتهامه بالكذب وإشانة السمعة

دعا عضو لجنة إزالة التمكين صلاح مناع إلى مقاطعة شركة “زين” للاتصالات، بعد أن شرعت في محاكمته بتهمة إشانة السمعة.

وقال مناع في تغريدة له على “تويتر”، إن جلسة محاكمته في نيابة المعلوماتية ستكون في 11 نوفمبر، مطالباً من أسماهم بالشرفاء حضورها وإعلان مقاطعة “زين”.

وجدد مناع وفق صحيفة السودلني اتهاماته للشركة بالفساد، وأن ملفاتها قيد التحقيقات، مضيفاً أنها تدافع عن الدولة العميقة بأموال الشعب السوداني – على حد تعبيره، مُستنكراً مُواصلتها في محاكمته بعد إقالة الفاتح عروة منها.

ويواجه مناع، اتهامات إشانة السمعة والكذب بعد تسجيلات صوتية بثّها عبر مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق، يتهم فيها شركة “زين” للاتصالات بالفساد والمتاجرة بالدولار في السوق الموازي.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)