وفد بقيادة كباشي يصل جوبا للتفاكر مع حركة الحلو

وصل لمدينة جوبا الخميس الوفد الحكومي برئاسة الفريق أول ركن شمس الدين كباشي للمشاركة في جلسات ورشة العمل غير الرسمية للنقاش والتداول حول الموضوعات التي مثلت عقبة أمام الوصول لإتفاق حول إعلان المبادئ مع الحركة الشعبية شمال بقيادة عبدالعزيز آدم الحلو وكسر الجمود تمهيداً للحوار الرسمي المباشر.وفق العربية – السودان الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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